Германия назвала нарушением Минских договоренностей парады в ОРДЛО

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Пятница, 12 мая 2017, 18:32

В правительстве Германии считают, что парады по случаю 9 мая нарушают Минские договоренности и несут угрозу населению.

Об этом ответило федеральное правительство после запроса Укринформа с просьбой прокомментировать парады, произошедшие по случаю Дня победы в неподконтрольных Украине Донецке и Луганске.

"Федеральное правительство было проинформировано о вышеупомянутых парадах. Конечно, это люди в так называемых "народных республиках" свободны в том, чтобы отметить окончание Второй мировой войны. Однако Миссия ОБСЕ зафиксировала на этих парадах в Луганске и Донецке присутствие тяжелого оружия, что является нарушением Минских договоренностей и угрозой для населения. Эта мысль ОБСЕ и также мнение федерального правительства ", - отметил представитель правительства.

Как известно, Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине зафиксировала в ОРДЛО тяжелую военную технику и использование детей в парадах 9 мая.

Темы: Германия "ДНР" "ЛНР"
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