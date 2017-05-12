Германия назвала нарушением Минских договоренностей парады в ОРДЛО

В правительстве Германии считают, что парады по случаю 9 мая нарушают Минские договоренности и несут угрозу населению.

Об этом ответило федеральное правительство после запроса Укринформа с просьбой прокомментировать парады, произошедшие по случаю Дня победы в неподконтрольных Украине Донецке и Луганске.

"Федеральное правительство было проинформировано о вышеупомянутых парадах. Конечно, это люди в так называемых "народных республиках" свободны в том, чтобы отметить окончание Второй мировой войны. Однако Миссия ОБСЕ зафиксировала на этих парадах в Луганске и Донецке присутствие тяжелого оружия, что является нарушением Минских договоренностей и угрозой для населения. Эта мысль ОБСЕ и также мнение федерального правительства ", - отметил представитель правительства.

Как известно, Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине зафиксировала в ОРДЛО тяжелую военную технику и использование детей в парадах 9 мая.