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ОБСЕ зафиксировала тяжелую военную технику и детей на парадах 9 мая в ОРДЛО

Четверг, 11 мая 2017, 11:27

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине зафиксировала на парадах в ОРДЛО тяжелую военную технику и использование детей на парадах 9 мая.

Об этом сообщают в отчете ОБСЕ.

"В Луганске наблюдатели видели примерно 1125 вооруженных членов ОРДЛО в 13 группах и 140 невооруженных детей (в возрасте 12-15 лет) в 2 группах, которые двигались строем и за которыми наблюдали присутствующие на параде зрители (примерно 10 000 человек)", - говорится в отчете.

Также миссия видела на параде в Донецке 19 групп из членов ОРДО, 18 из которых состояли из мужчин, а 1 - из женщин. Они двигались строем, а некоторые из участников были вооружены.

Кроме того, миссия зафиксировала нарушение соответствующих линий отвода.

В подконтрольных районах ОРЛО "одну реактивную систему залпового огня (РСЗО, БМ-21 "Град", 122 мм), одну самоходную гаубицу (2С1 "Гвоздика", 122 мм) и один танк (Т-72). В Луганске СММ зафиксировала 6 РСЗО (БМ-21), 6 самоходных гаубиц (2С1 "Гвоздика"), 10 буксируемых гаубиц (пять Д-30, "Лягушка", 122 мм, пять 2А65 "Мста-Б", 152 мм), 6 зенитных ракетных комплексов (9К35 "Стрела-10", 120 мм) и 6 танков (Т-72).

Во второй половине дня 9 мая наблюдатели зафиксировали такое вооружение на территории аэродрома 7 РСЗО (БM-21), 7 самоходных гаубиц (2С1), 10 буксируемых гаубиц (пять Д-30 и пять 2A65), 7 зенитных ракетных комплексов (9К35) и 7 танков (Т-72)."

На оккупированных территориях Донецкой области наблюдатели также зафиксировали нарушение линий отвода.

В Донецке - 4 РСЗО (одну БM-13-16 "Катюша" и три БM-21-1), 3 самоходные гаубицы (2С1), 6 буксируемых гаубиц (три Д-30A и три 2A65), 4 противотанковые пушки (три МТ 12 "Рапира", 100 мм, и одну M-1942, 76 мм), 3 миномета (ПM-38, 120 мм), 7 танков (один T-34/85, три Т-72Б, три Т-64) 3 зенитных ракетных комплекса (один 9А35, два 9A34M3) и 3 зенитные установки (ЗУ-23, 23 мм).

Команда СММ также видела 3 самоходные гаубицы (2С1), что двигались на восток в подконтрольном "ДНР" с. Крещатицкий (быв. Красноармейское, 86 км к югу от Донецка).

Также ОБСЕ заявляет, что зафиксировала запрещенную технику на свободных территориях.

Речь идет о 2 самоходных зенитных ракетных комплексах (один 9К35 8 мая и один 9К35 с боекомплектом 9 мая), которые стояли в Попасной, и один зенитный ракетный комплекс (9К33 "Оса"), который стоял в с. Орловка (22 км северо-западнее Донецка).

Украинская правда

Темы: ДонбассАТО
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