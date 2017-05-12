Председателя Килийской РГА и его сообщницу задержали за коррупцию

Председателя Килийской райгосадминистрации и его сообщницу - главного специалиста, разоблачили во взяточничестве.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Одесской области.

"Установлено, что специалист требовала более 2000 долларов США неправомерной выгоды за возобновление договора аренды на земельный участок площадью 2 га. Работник государственного органа сообщила, что все действия и сумму она согласовала с руководителем райгосадминистрации", - сказано в сообщении.

Во время передачи второго транша в 1300 долларов США сотрудники прокуратуры и полиции задержали специалиста - "посредника".

В то же время у главы райгосадминистрации в кабинете обнаружили и изъяли 500 долларов США ранее оговоренной суммы.

Подозреваемых задержали.

Досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 3 ст. 368 УК Украины (вымогательство и получение неправомерной выгоды) осуществляют следователи СУ ГУ НП в Одесской области.

Украинская правда