В НАБУ рассказали, какие дела лежат в судах больше года

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Суббота, 13 мая 2017, 16:15

В судах находятся 22 дела, направленные Специализированной антикоррупционной прокуратурой, рассмотрение которых до сих пор не начато.

Об этом 13 мая сообщили в НАБУ.

"65 дел, расследуемых детективами НАБУ, по состоянию на 30 апреля прокуроры САП направили в суд. Суды приняли решение только по 17 из них, 26 дел находятся на стадии рассмотрения, а рассмотрение 22 до сих пор не начато. Некоторые дела лежат в судах без движения больше года", - заявили в НАБУ.

Среди причин затягивания рассмотрения, согласно сообщению антикоррупционного бюро - проблемы с определением подсудности, невозможность сформировать состав судей, неявка участников, возвращение обвинительного акта и т.д.

 
 

"Рекорды бьет дело о получении неправомерной выгоды судьей Северодонецкого городского суда (известного как судья с недвижимостью в Испании), судебное разбирательство по которому не начато в течение 14 месяцев", - отметили в НАБУ.

Среди прочих в суде 12 месяцев находится дело о незаконном влияние на министра экономического развития и торговли, в которой обвиняют экс-исполнительного директора НАК "Нафтогаз", в течение 11 месяцев - дело о получении неправомерной выгоды начальницей отдела прокуратуры Кировоградской области.

Другие дела, рассмотрение по которым до сих пор не начато - о получении неправомерной выгоды лицами, завладение государственными землями, растрата средств.

Украинская правда 

Темы: НАБУ Антикоррупционная прокуратура
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