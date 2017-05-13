Чиновника ГФС в Киевской области поймали на взятке

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Суббота, 13 мая 2017, 16:39

СБУ совместно с Генпрокуратурой разоблачили во взяточничестве начальника одного из отделов Главного управления Государственной фискальной службы в Киевской области.

 
Все фото СБУ

Как сообщает пресс-служба СБУ, подполковник налоговой милиции требовал четыреста тысяч гривен с частного предпринимателя за возвращение изъятого имущества и закрытие уголовного производства.

Правоохранители задержали вымогателя в Соломенском районе столицы после получения им всей суммы взятки.

 

Задержанному объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.

Вместе с тем, как сообщила пресс-секретарь Генпрокуратуры Лариса Сарган в Facebook, в ходе досудебного расследования установлено, что в течение апреля 2017 года работником ГФС в Киевской области директору предприятия было предъявлено требование о необходимости передачи работникам Киево-Святошинской местной прокуратуры Киевской области неправомерной выгоды в размере 15 000 долларов США за совершение в интересах предпринимателя действий по закрытию уголовного производства и возвращении ему товарно-материальных ценностей, изъятых при проведении обыска.

Темы: Фискальная служба СБУ взятка
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