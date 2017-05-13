ОБСЕ: В Луганской области "тишину" нарушают чаще

Наблюдатели миссии ОБСЕ зафиксировали рост нарушений "режима тишины" в Луганской области и увеличение количества взрывов в Донецкой области.

Согласно отчету миссии, размещенному на сайте ОБСЕ, в Луганской области зафиксировано около 80 взрывов (40 - в предыдущем отчетном периоде) в н.п. Победа (Новоайдарский район), 35 были расценены наблюдателями как разрывы 82-мм минометных мин, 21 - взрывы от снарядов БМП 73-мм и 500 - очереди из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов.

В Донецкой области наблюдатели зафиксировали меньше фактов нарушения "тишины" огня, однако больше взрывов - около 300 против 180 за предыдущий период.

Также на территории Луганской области, неподконтрольной Украине, наблюдатели зафиксировали 3 установки РСЗО БМ "Град" близ н.п. Хрустальный (бывший Красный Луч), которые находились вне зоны, предусмотренной для ответственного хранения вооружения.