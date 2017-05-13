ОБСЄ: На Луганщині "тишу" порушують частіше

Спостерігачі місії ОБСЄ зафіксували більше порушень "режиму тиші" у Луганській області та збільшення кількості вибухів у Донецькій області.

Згідно зі звітом місії, який розміщено на сайті ОБСЄ, у Луганській області зафіксовано близько 80 вибухів (40 - у попередньому звітному періоді) у н.п. Перемога (Новоайдарський район), 35 були розцінені спостерігачами як розриви 82-мм мінометних мін, 21 - вибухи від снарядів БМП 73-мм і 500 - черги зі стрілецької зброї і великокаліберних кулеметів.

У Донецькій області спостерігачі зафіксували менше фактів порушення "тиші", проте більше вибухів - близько 300 проти 180 за попередній період.

Також на території Луганської області, яка непідконтрольна Україні, спостерігачі зафіксували 3 установки РСЗВ БМ "Град" поблизу н.п. Хрустальний (колишній Красний Луч), які перебували поза зоною, яка визначена для відповідального зберігання озброєння.