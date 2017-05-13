На Днепропетровщине на взятке задержали главу РГА и сельсовета

565 просмотров
0
Суббота, 13 мая 2017, 20:03

В Днепропетровской области глава одной из райгосадминистраций и глава сельсовета задержаны по ст.208 по подозрению в получении неправомерной выгоды.

Об этом 13 мая сообщили в прокуратуре области.

"Прокуратура проводит досудебное расследование в уголовном производстве по факту получения должностными лицами неправомерной выгоды (ч.3 ст.368 УК Украины). Установлено, что 13 мая глава одной из РГА и глава сельсовета получили от гражданина неправомерную выгоду в сумме 58 тыс. гривен за заключения договора, подписание актов приема-передачи и непрепятствования в проведении демонтажа здания", - сообщили в прокуратуре.

Должностных лиц задержаны, досудебное расследование продолжается.

Как сообщил генпрокурор Юрий Луценко, это второе задержание должностных лиц "на горячем" за последние дни.

"За последние 2 дня совместно с МВД задержали с поличным двух председателей РГА. Глава Килийской в Одесской области требовал 2 тыс долларов, глава Никопольской в Днепропетровской - 60 тыс грн. Оба получили наручники", - отметил Луценко.

 

Украинская правда

Темы: взятка прокуратура
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Чиновника ГФС в Киевской области поймали на взятке 13 мая 2017, 16:39
Преподавателя запорожского вуза поймали на взятке 13 мая 2017, 15:19
НАБУ просит 12 лет тюрьмы для двух налоговиков Киева 10 мая 2017, 13:01
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Боевики обстреляли Авдеевку: 4 жителей погибли, 1 ранен
Организатора покушения на Черновол 2013 года арестовали
Чиновника ГФС в Киевской области поймали на взятке
В Турции автобус с туристами попал в ДТП, погибли 20 человек
Все новости
Видео

Неизвестные факты дела Павла Шеремета

На личном опыте

Десять лет работать стюардом