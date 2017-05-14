СБУ задержала торговцев оружием из зоны АТО

93 просмотра
0
Воскресенье, 14 мая 2017, 02:27

СБУ совместно с полицией задержала преступную группировку, которая занималась перепродажей оружия из района проведения АТО.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Оперативники спецслужбы задержали в четырех областях Украины девять злоумышленников, которые продавали оружие из района АТО через почтовых операторов. Также торговцы оружием занимались и переработкой травматического оружия на боевое", - говорится в сообщении.

Во время обысков правоохранители изъяли у задержанных два гранатомета РПГ-26, 18 пистолетов различных модификаций, три ружья, 12 гранат с запалами, почти тысячу патронов различного калибра, 600 граммов тротила в шашках, два глушителя, а также 80 000 гривен, 6200 долларов США и одну тысячу евро наличности.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывными веществами) УК Украины.

Темы: СБУ АТО
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Чиновника ГФС в Киевской области поймали на взятке 13 мая 2017, 16:39
СБУ ликвидировала всеукраинскую сеть производства и контрабанды оружия 13 мая 2017, 12:22
Боевика "ДНР" приговорили к 8 годам тюрьмы 12 мая 2017, 04:41
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Португалия победила на Евровидении-2017
Боевики били из "Градов", повреждены предприятия возле Новолуганского
Порошенко не пойдет на финал "Евровидения" из-за Авдеевки
Боевики обстреляли Авдеевку: 4 жителей погибли, 1 ранен
Все новости
Питьевая вода

В Киеве создали карту работающих бюветов

История любви президента Макрона и школьной учительницы