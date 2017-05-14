Работа в "нормандском формате" не зависит от выборов – вице-премьер

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Воскресенье, 14 мая 2017, 14:27

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе считает, что работа в "нормандском формате" (Франция, Германия, Украина, РФ) продолжается независимо от выборов в странах-участницах такого процесса.

"Я думаю, что "нормандский формат" имеет абсолютную возможность сейчас работать… Новый президент Франции как раз сегодня вступает в свои полноценные права, поэтому, я думаю, что уже с завтрашнего дня он может работать", - сказала вице-премьер журналистам в воскресенье в Киеве во время празднования дня Европы.

"В первую очередь, президент Франции несет ответственность за международную политику. Поэтому я думаю, что ничего не должно было бы сдерживать роботу в этом, и она продолжается независимо от выборов, она продолжается на всех уровнях все время в нашем диалоге с нашими партнерами", - добавила она.

Климпуш-Цинцадзе также уточнила, что выборы руководства Германии пройдут осенью этого года.

Интерфакс-Украина

Темы: Франция
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