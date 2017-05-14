Порошенко о результатах своей работы: Доволен ли я? Нет

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Воскресенье, 14 мая 2017, 16:49

Петр Порошенко отмечает, что не полностью удовлетворен итогами своей работы на посту президента Украины.

Об этом он сказал на большой пресс-конференции 14 мая в Киеве.

В частности, на вопрос журналиста: "Почему бы вы проголосовали за такого президента как вы, если бы были рядовым избирателем", - Порошенко ответил:

"Относительно аргументов, почему проголосовали?.. Спросите у 54% граждан, которые меня поддержали на президентских выборах. Я считаю абсолютно некорректным мне сейчас агитировать за президента Порошенко... Ну ладно, давайте попробуем. По крайней мере по тому, что сделано", - отметил глава государства.

К позитивным достижениям президент отнес, в частности, подписание Соглашения об ассоциации с Евросоюзом, безвизовый режим с ЕС, который должен заработать с июня 2017 года, возвращение к Конституции 2004 года, то, что дело экс-президента Виктора Януковича находится в суде.

"Многое сделано. Но доволен ли я? Нет. Есть и определенные кадровые просчеты, и задержка в позициях реформ", – сказав Порошенко.

Он отметил, что "есть плюсы и минусы", но оценивать его работу должен украинский народ.

Ранее во время пресс-конференции Порошенко прокомментировал планы по выдвижению своей кандидатуры на второй срок.

 
14 мая Порошенко устроил большую пресс-конференцию для СМИ

Валентина Романенко, УП

Темы: Порошенко
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