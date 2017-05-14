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Порошенко о выдвижении на второй срок: Еще есть 2 года

Воскресенье, 14 мая 2017, 15:56
Порошенко о выдвижении на второй срок: Еще есть 2 года

Президент Петр Порошенко прокомментировал вопрос о планах по выдвижению своей кандидатуры на второй срок.

На вопрос на итоговой пресс-конференции 14 мая он заявил: "Согласно Конституции, каждый гражданин, достигший 35 лет, имеет право баллотироваться в президенты".

"Мне уже есть 35 лет .... Думаю, на сегодняшний день рано говорить о составе кандидатов в президенты", - добавил Порошенко.

"Еще есть два года президентских полномочий. Есть еще много чего, что нужно сделать .... В сентябре в своем докладе в Верховной Раде я представлю свое видение развития страны на этот и следующий годы", - отметил президент.

Говоря о конституционной реформе, Порошенко отметил, что это касается неприкосновенности судей, которая была снята, политической ангажированности судей и судебной реформы с реформированием Верховного Суда и ликвидацией специализированных судов.

"Сейчас эта реформа находится на завершающем этапе", - добавил он.

"Есть еще несколько изменений в Конституцию, которые я предложил - децентрализация, которая определенным образом ограничивает полномочия президента. ... Еще одна конституционная инициатива - снятие депутатской неприкосновенности, а также внесение изменений в ст.10 Конституции относительно прав крымскотатарского народа", - добавил Порошенко.

Украинская правда

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Темы: ПорошенкоКонституцияреформы
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