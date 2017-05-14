Порошенко о крымскотатарской автономии: Задержка не за президентом
Президент Петр Порошенко готов внести изменения в Конституцию относительно крымскотатарской автономии.
Об этом 14 мая заявил президент Петр Порошенко на итоговой пресс-конференции.
Он назвал ошибкой то, что за годы до российской аннексии Крыма украинская власть не смогла обеспечить автономии крымских татар.
"Я готов внести несколько изменений в Конституцию, в том числе относительно крымскотатарской автономии. Каким будет формат этой автономии - мне должны предложить члены комиссии, в которой принимают участие и представители Меджлиса крымских татар. Как только они завершат свою работу, будет возможность об этом проинформировать", - сказал Порошенко.
"Думаю, это должно быть сделано в ближайшее время, тянуть по этому поводу не стоит. Задержка - не за президентом, он готов внести предложенный вариант", - отметил Порошенко и напомнил, что для поддержки данной инициативы парламентом "важно найти 300 голосов в зале" .
"И здесь нам надо всем поработать", - добавил президент.
Украинская правда
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.