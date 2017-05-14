Правозащитник: На территориях ОРДЛО продолжают пропадать люди

На территориях Луганской и Донецкой областей, временно подконтрольных пророссийским боевикам, продолжают пропадать люди.

Об этом сообщил директор Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров, передает " Громадське радіо"

Согласно докладу "Соблюдение прав человека и основных свобод на территории квазигосударства "ДНР", главное в "законодательстве" ОРДЛО - невозможность высказывать свободно свой взгляд на то, что происходит на неподконтрольных территориях, если она расходится с официальной доктриной, которая присутствует в " ЛДНР ".

"Если человек начинает в своем блоге пытается высказывать подобное, его начинают репрессировать. Было несколько таких дел. Этих людей начинают задерживать, обвиняют в экстремизме, заставляют раскаиваться", - отметил Захаров.

"Наиболее страшно то, что там продолжают пропадать люди. Потом находят трупы этих людей. Кто их выкрал, почему их убили? Ничего не известно, никаких расследований фактически не проводилось", - отмечает правозащитник.