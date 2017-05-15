В зоне АТО тяжело ранена женщина-военный – штаб

В зоне проведения антитеррористической операции 14 мая погибших среди украинских военных нет, 6 бойцов получили ранения.



Об этом на брифинге в понедельник сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.



"За минувшие сутки в результате активных боевых действий погибших в рядах украинских войск нет, но шестеро наших бойцов получили травмы и ранения", – сказал он.



По словам полковника, это произошло в результате вражеских обстрелов в Авдеевке и Водяном на мариупольском направлении.



"Одна из раненых – женщина-военнослужащий. Ее состояние тяжелое", – отметил Лысенко.



Валентина Романенко, УП