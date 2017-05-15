Грицак рассказал, как предотвращали теракты во время "Евровидения"

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Понедельник, 15 мая 2017, 13:25

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак счастлив, что песенный конкурс "Евровидение" прошел в Киеве без чрезвычайных событий и терактов.

"Мы очень переживали, чтобы "Евровидение" прошло без чрезвычайных событий, скажу так", – сказал он на брифинге 15 мая.

"Очень переживали, потому что прекрасно осознаем, что если кто-то поставит перед собой цель совершить террористический акт или массовое убийство людей – особенно, если это террорист-одиночка – то упредить такое преступление почти нереально. Я всю жизнь работаю именно в сфере борьбы с терроризмом – и я авторитетно заявляю, что это действительно так", – объяснил Грицак.

"Потому мы все готовились. И "Евровидение" показало, что украинская правоохранительная система может работать слаженно", – сказал глава СБУ.

Он поблагодарил всех правоохранителей – Национальную полицию, Нацгвардию, другие службы, участвовавшие в обеспечении безопасности.

"Мы гармонично действовали с органами власти. Работал штаб круглосуточно, были задействованы значительные силы – и благодаря комплексу мероприятий удалось не допустить ни одного преступления террористического характера", – отметил Грицак

"Сейчас уже могу сказать: у нас в проверке был целый ряд лиц – граждан Украины, которые поддерживают контакты с предводителями "ДНР", "ЛНР" или установленными нами представителями спецслужб Российской Федерации. И эти люди контактировали с ними. И за этими людьми велся оперативный контроль", – заявил он.

"Кое-кого из них мы вызывали, опрашивали, допрашивали – влияли на них, чтобы понять ситуацию", – добавил глава СБУ.

Алена Рощенко, УП

Темы: Евровидение СБУ терроризм
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