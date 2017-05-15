Гройсман призвал Израиль признать Голодомор 1932-33 годов геноцидом

Признание Израилем Голодомора 1932-1933 годов актом геноцида украинского народа имеет чрезвычайно важное значение для украинского общества и двусторонних отношений.



Об этом заявил в понедельник премьер-министр Владимир Гройсман во время своего визита в государство Израиль и встречи с президентом Реувеном Ривлином, информирует официальная страница премьера в Facebook.



Гройсман призвал израильскую сторону к углубленному изучению этого вопроса, что сделает возможным признанию этой трагедии актом геноцида украинского народа.



"Жизнь человека и его права являются высшей ценностью, поэтому и сегодня мы боремся за то, чтобы на континенте был мир. Сегодня современный мир сталкивается с вызовами, чтобы отстаивать демократические ценности. Мы должны строить будущее мирно, и наш вызов состоит в том, что мы не должны накапливать кризисы, которые возникают в разных уголках мира", – подчеркнул премьер.

Ранее в Израиле объясняли, почему страна не может признать Голодомор 1932-1933 годов в Украине актом этнического геноцида.

Как известно, во время своего визита в Украину в сентябре 2016 года президент Израиля Реувен Ривлин во время выступления в Верховной Раде заявил, что во время Второй мировой войны на территории Украины было убито около 1,5 млн евреев и этому часто способствовали украинцы.

Украинская правда