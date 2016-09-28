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Геращенко: обвинения президента Израиля против ОУН – некорректны

Среда, 28 сентября 2016, 11:54
Геращенко: обвинения президента Израиля против ОУН – некорректны

Вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко считает, что обвинения президента Израиля Реувена Ривлина в адрес бойцов ОУН в том, что они участвовали в Холокосте, являются некорректными.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Во время выступления в украинском парламенте президент Израиля Реувен Ривлин позволил себе, по моему мнению, определенные некорректные и недипломатичные оценки определенных страниц трагической украинской истории, в частности, ОУН", – написала она.

Геращенко напомнила, что именно украинские патриоты, в частности – академик Иван Дзюба первыми громко подняли тему трагедии Бабьего Яра, "вспоминали невинно убиенных и их спасителей, среди которых было очень много простых украинцев. Которые рисковали своей жизнью и жизнью своих детей, чтобы спасти еврейские семьи и еврейских детей".

"Я рада, что все выступающие от украинской стороны проявили мудрость, уважение к памяти жертв и высокую политическую культуру. Мы не замалчиваем ни героических, ни драматических и черных страниц нашей истории, но каждому слову, каждой оценке – свое время и свое место", – заявила Геращенко.

"Как по мне, некоторые высказывания нашего высокого гостя были неуместными в эти дни траура, в парламенте страны, которая сегодня тяжело борется за свою независимость. Мы ожидали от высокого гостя в стенах украинского парламента также и слов в поддержку территориальной целостности Украины. Этих слов, убеждена, ждали и украинские евреи, что сегодня также на фронте, в аероразведке, в украинской армии отстаивают независимую Украину", – добавила она.

Геращенко выразила сожаление, что "некоторые руководители современных стран и до сих пор пользуются штампами советской пропаганды времен замалчивание трагедии Бабьего Яра".

В свою очередь нынешний руководитель ОУН, первый заместитель председателя Госкомтелерадио Богдан Червак написал на своей странице в Facebook, что считает заявление Ривлина "плевком в душу украинцам".

"Президент государства Израиль так и не увидел новой Украины, о которой говорил. А потому вопросов к нему нет. Но есть просьба к украинским евреям. Убедите господина президента, что читать московские газеты и смотреть росТВ не просто вредно, но и неприлично", – написал он.

Червак напомнил о значительном количестве бойцов ОУН, которые также погибли от рук нацистов во время Второй мировой войны и привел их список.

В Министерстве иностранных дел "Украинской правде" заявили, что не имеют заявлений по этому поводу.

Как известно, во вторник Ривлин во время выступления в Верховной Раде заявил, что во время Второй мировой войны на территории Украины было убито около 1,5 млн евреев, и часто этому способствовали украинцы.

"И среди них особо выделялись бойцы ОУН, которые издевались над евреями, убивали их и во многих случаях выдавали немцам", – сказал он.

Украинская правда

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Темы: ИзраильевреиГеращенко
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