Путин о вирусе-вымогателе: Россия тут ни при чем

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Понедельник, 15 мая 2017, 13:39

Президент России Владимир Путин отрицает причастность РФ к глобальной кибератаке вируса WannaCry и называет его источником спецслужбы США.

Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам своего визита в Китай, передает "Интерфакс-Украина".

"Что касается источника этих угроз, то, по-моему, руководство Microsoft об этом прямо заявило, сказали о том, что первичным источником этого вируса являются спецслужбы Соединенных Штатов, Россия здесь совершенно ни при чем. Мне странно слышать в этих условиях что-то другое", - заявил российский лидер.

По его словам, российские учреждения не понесли существенного ущерба от глобальной кибератаки.

"Для нас существенного никакого ущерба не было, для наших учреждений - ни для банковских, ни для системы здравоохранения, ни для других. Но в целом это тревожно, здесь нет ничего хорошего, это вызывает озабоченность", - сказал Путин.

Как известно, 12 мая десятки тысяч компьютеров по всему миру были заражены вирусом WannaCry. Вирус также атаковал компьютеры в Украине и России. В частности, в РФ были заражены компьютеры Следственного комитета и МВД, а также оператора мобильной связи Мегафон. В Великобритании вышли из строя компьютерные системы во многих больницах.

Британское издание The Telegraph написало, что масштабная вирусная атака, которая накануне поразила десятки тысяч компьютеров по всему миру, была совершена кибергруппировкой с возможными связями с Россией.

Темы: интернет Росcия Путин
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