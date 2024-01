Компьютеры по всему миру подверглись атакам, Украина также пострадала

Сотрудник компании Avast, которая разрабатывает одноименный антивирус, Якуб Кроустек сообщает, что 12 мая минимум 36 тысяч компьютеров по всему миру были заражены вирусом, который требует заплатить выкуп за расшифровку данных.

Об этом он сообщил в Twitter.

По его словам, вирус атаковал компьютеры в России, Украине и на Тайване.

36,000 detections of #WannaCry (aka #WanaCypt0r aka #WCry) #ransomware so far. Russia, Ukraine, and Taiwan leading. This is huge. pic.twitter.com/EaZcaxPta4