День в АТО: 7 обстрелов, двое раненых

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Понедельник, 15 мая 2017, 18:22

Пророссийские боевики в понедельник совершили 7 обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины, интенсивность огня, по сравнению с предыдущими днями, уменьшились.

Об этом сообщает пресс-центр АТО.

"Приморское направление. Утром боевики обстреляли наши позиции у Водяного и Гнутово из стрелкового оружия. В районе Новотроицкого били из вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов. Там же по украинским защитникам вел огонь вражеский снайпер", - говорится в сообщении.

В то же время на Донецком направлении, неподалеку Каменки, боевики обстреляли воинов сил АТО из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

На Луганском направлении незаконные вооруженные формирования из гранатометов осуществляли обстрелы опорных пунктов ВС Украины у Новозвановки и Новоалександровки.

"С начала суток двое украинских воинов получили ранения. Подразделения сил АТО контролируют ситуацию в зоне своей ответственности и находятся в готовности дать противнику достойный отпор", - говорится в пресс-центре АТО.

Украинская правда

Темы: АТО
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