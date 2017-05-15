День в АТО: 7 обстрілів, двоє поранених

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Понеділок, 15 травня 2017, 18:22

Проросійські бойовики у понеділок здійснили 7 обстрілів позицій Збройних Сил України, інтенсивність вогню, у порівнянні з попередніми днями, зменшились.

Про це повідомляє прес-центр АТО.

"Приморський напрямок. Зранку бойовики обстріляли наші позиції біля Водяного та Гнутового зі стрілецької зброї. В районі Новотроїцького били з озброєння БМП та великокаліберних кулеметів. Там же по українських захисниках вів вогонь ворожий снайпер", - сказано у повідомленні.

Водночас на Донецькому напрямку, неподалік Кам'янки, бойовики обстріляли воїнів сил АТО з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

На Луганському напрямку незаконні збройні формування з гранатометів здійснювали обстріли опорних пунктів ЗС України біля Новозванівки та Новоолександрівки

"З початку доби двоє українських воїнів зазнали поранень. Підрозділи сил АТО контролюють ситуацію у зоні своєї відповідальності та перебувають у готовності дати противнику гідну відсіч", - сказано у прес-центрі АТО.

Українська правда

Теми: АТО
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