Конституционный суд планирует избрать нового председателя в пятницу

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Понедельник, 15 мая 2017, 21:27

Конституционный суд намерен избрать нового председателя 19 мая.

Об этом Українським новинам сообщил информированный источник в суде.

Собеседник издания отметил, что на 19 мая созвано специальное заседание для избрания нового председателя КС.

Должность вакантна с 18 марта текущего года.

По данным источника, сейчас на должность главы КС есть 2 кандидатуры, но продолжаются переговоры о выдвижении единого претендента.

Как известно, 18 марта истек 3-летний срок полномочий Юрия Баулина на должности председателя КС.

При этом он был назначен исполняющим обязанности главы суда, так как является самым старшим по возрасту судьей.

Темы: суд кадры
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