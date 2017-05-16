Геращенко: Боевики пообещали включить Козловского в обмен пленными

Украинская сторона завершила процедуру верификации тех лиц, которых можно помиловать ради освобождения заложников, но которые отказываются перемещаться в ОРДЛО.

Об этом сообщила вечером 15 мая вице-спикер ВР, представитель в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко в Facebook.

"ОБСЕ признала, что верификация прошла по всем международным стандартам и нормам гуманитарного права, при соблюдении конфиденциальности… Другая сторона, зато продолжает тянуть волынку и требует уточнения еще по некоторым фамилиям" - написала она.

Геращенко также подчеркнула, что боевики пообещали включить в список по обмену пленными ученого Игоря Козловского.

"Другая сторона, наконец, пообещала, в т. ч. в формате ТКГ, что при согласовании окончательных списков в них включат И. Козловского. Вопрос только в том, когда другая сторона перестанет придумывать надуманные причины промедления, и мы согласуем дату освобождения", - отметила она.

Как известно, ранее в мае, "суд" боевиков приговорил историка Игоря Козловского к 2 годам и 8 месяцам лишения свободы.