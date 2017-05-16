Геращенко: Боевики пообещали включить Козловского в обмен пленными

1205 просмотров
0
Вторник, 16 мая 2017, 06:24

Украинская сторона завершила процедуру верификации тех лиц, которых можно помиловать ради освобождения заложников, но которые отказываются перемещаться в ОРДЛО.

Об этом сообщила вечером 15 мая вице-спикер ВР, представитель в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко в Facebook.

"ОБСЕ признала, что верификация прошла по всем международным стандартам и нормам гуманитарного права, при соблюдении конфиденциальности… Другая сторона, зато продолжает тянуть волынку и требует уточнения еще по некоторым фамилиям" - написала она.

Геращенко также подчеркнула, что боевики пообещали включить в список по обмену пленными ученого Игоря Козловского.

"Другая сторона, наконец, пообещала, в т. ч. в формате ТКГ, что при согласовании окончательных списков в них включат И. Козловского. Вопрос только в том, когда другая сторона перестанет придумывать надуманные причины промедления, и мы согласуем дату освобождения", - отметила она.

Как известно, ранее в мае, "суд" боевиков приговорил историка Игоря Козловского к 2 годам и 8 месяцам лишения свободы.

Темы: Геращенко Ирина пленные
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Геращенко: экологическая ситуация на Донбассе крайне опасная 12 мая 2017, 00:38
Начали проверку тех, кого можно помиловать ради освобождения заложников 28 апреля 2017, 11:33
Геращенко: В плену у боевиков находятся 127 украинских пленных 28 апреля 2017, 00:27
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Washington Post: Трамп раскрыл Лаврову секретную информацию
Луценко отчитается перед Радой на следующей неделе — Сарган
Олифер: Украина требует наказать за домогательство по отношению к наблюдательнице ОБСЕ
В первом квартале экономика Украины выросла на 2,4%
Все новости
Образование

Агенты перемен. Директор Гимназии восточных языков Оксана Проскура

Питьевая вода

В Киеве создали карту работающих бюветов