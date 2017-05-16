Геращенко: Бойовики пообіцяли включити Козловського в обмін полоненими

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Вівторок, 16 травня 2017, 06:24

Українська сторона завершила процедуру верифікації тих осіб, яких можна помилувати заради звільнення заручників, але які відмовляються переміщатися в ОРДЛО.

Про це повідомила увечері 15 травня віце-спікер ВР, представник в гуманітарній підгрупі ТКГ Ірина Геращенко в Facebook.

"ОБСЄ визнала , що верифікація пройшла за всіма міжнародним стандартами і нормами гуманітарного права, при дотриманні конфіденційності... Інша сторона, натомість, продовжує тягти волинку і вимагає уточнення ще по деяким прізвищам" - написала вона.

Геращенко також підкреслила, що бойовики пообіцяли включити в список з обміну полоненими вченого Ігоря Козловського.

"Інша сторона, нарешті, пообіцяла, в т ч в форматі ТКГ, що при узгодженні остаточних списків до них включать І. Козловського. Питання тільки в тому, коли інша сторона перестане вигадувати надумані причини зволікання і ми узгодимо дату звільнення", - зазначила вона.

Як відомо, раніше в травні, "суд" бойовиків засудив історика Ігоря Козловського до 2 років і 8 місяців позбавлення волі.

Теми: Геращенко Ірина полонені
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