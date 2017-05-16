ГПУ считает неприемлемым законопроект, возмутивший НАБУ

В Генеральной прокуратуре считают неприемлемым законопроект №6220 о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований и оснований закрытия уголовного производства.

Об этом сообщила заместитель генпрокурора Анжела Стрижевская в письме к главе парламентского комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Андрею Кожемякину, которое обнародовала ГПУ.

Заявления о посягательстве Генпрокуратуры на независимость Национального антикоррупционного бюро в ГПУ назвали "инсинуациями".

По словам Стрижевской, предложенные законопроектом ограничения по внесению сведений к ЕРДР, а также расширение оснований закрытия уголовного производства в статью 284 УПК Украины являются "концептуально неприемлемыми".

Законопроект, внесенный в Верховную Раду 22 марта этого года и принятый в первом чтении 13 апреля, может дать Генпрокуратуре контроль над Национальным антикоррупционным бюро, заявляли эксперты Центра противодействия коррупции.

Отмечалось, в частности, что "ГПУ или СБУ достаточно будет лишь открыть уголовное дело касательно коррупционных действий и быстро закрыть его после формального расследования – и тогда НАБУ не будет иметь права расследовать те же обстоятельства".

НАБУ призывала парламентариев не поддерживать законопроект №6220.

В ГПУ также считают, что дополнение статьи 284 Криминального процессуального кодекса Украины и ограничение срока отмены постановления о закрытии производства может привести к тому, что производство "необходимо будет закрывать по формальным признакам" наличия "не отмененного постановления".

"Такой подход, по нашему мнению, будет разрушать принципы уголовного судопроизводства, предусмотренные статьей 2 УПК, а потому не может быть поддержан", – говорится в письме ГПУ к комитету ВР.

Алена Рощенко, УП