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Активисты: ВР может на следующей неделе установить контроль ГПУ над НАБУ

Пятница, 12 мая 2017, 12:45

Принятие коалиционного законопроекта N6220, который на следующей неделе должна рассматривать ВР, позволит Генпрокуратуре и СБУ установить контроль над Национальным антикоррупционным бюро.

Об этом пишет в своем блоге на "Украинской правде" глава правления Центра противодействия коррупции, эксперт антикоррупционной группы Реанимационного пакета реформ Виталий Шабунин.

По его словам, законопроект, который вносит изменения в УПК о внесении сведений в ЕРДР и оснований закрытия уголовного производства, запретит НАБУ расследовать уголовные дела, если расследование по тем же обстоятельствам открыли и закрыли другие правоохранительные органы.

"В первую очередь проект N6220 спасает не предпринимателей, а задницы "элитных" коррупционеров и их прокурорских друзей. Так, ГПУ или СБУ достаточно будет лишь открыть уголовное дело относительно коррупционных действий и быстренько закрыть его после формального расследования. И тогда НАБУ не будет иметь права расследовать те же обстоятельства и/или должно будет закрыть свое собственное производство", - считает Шабунин.

Кроме того, по мнению Шабунина, НАБУ будет вынуждено закрывать дело, если оно уже ранее было закрыто по этим же фактам.

"Единственный способ исправить это - предусмотреть, что нормы N6220 об основаниях закрытия производств не будут распространяться на дела, подследственные НАБУ", - заключает Шабунин.

Правки в законопроект будут рассматривать 17 мая. По словам Шабунина, голосовать за него могут уже на следующий день.

Украинская правда

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Темы: НАБУГенпрокуратура
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