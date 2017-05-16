В аннексированном Крыму запретили митинги против дискриминации

В Крыму оккупационная власть запретила проводить антидискриминационный пикет под зданием "правительства Крыма".



Об этом на своей странице во вторник написал участник национального движения крымских татар Нариман Джелялова.



"Вчера вместе с моим коллегой и другом Леммаром Юнусовым подали уведомление о проведении 19 мая 2017 г. пикетирования у здания правительства Крыма с целью выразить протест руководству Крыма в связи с политическими преследованиями япо национальному и религиозному признакам в Крыму. Получили, как и наши друзья в Судаке, ожидаемый отказ", - написал он.



По его словам, "отказ лишен всякого смысла".



"Можете удостовериться сами. Что именно в порядке подачи уведомления нами упущено не указано. Сотрудник городской администрации, принимавший наше уведомление и внимательно его при нас прочитавший, на ошибки и нарушения не указал", - написал он.



Как известно, председатель Меджлиса крымскотатарского народа, депутат от "БПП" Рефат Чубаров призвал крымских татар, проживающих в аннексирована Крыму 18 мая выйти на молитву по жертвам геноцида крымскотатарского народа.



Украинская правда