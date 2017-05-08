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Чубаров закликав вийти на спільну молитву в Криму попри заборону

Понеділок, 8 травня 2017, 19:55

Голова Меджлісу кримськотатарського народу, депутат від "БПП" Рефат Чубаров закликав кримських татар, що проживають в анексованому Криму 18 травня вийти на молитву за жертвами геноциду кримськотатарського народу.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook у понеділок.

"Російські окупанти знову забороняють в Криму проведення 18 травня 2017 року масових меморіальних заходів, присвячених пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу", - написав він, додавши, що Меджліс закликає кримськотатарський народ взяти участь 18 травня у Криму у декількох формах меморіальних заходів, присвячених пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу.

За словами Чубарова, о 12:00 18 травня в окупованому Криму пропонується проявити повагу до пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу за допомогою молитви – ДУА.

"Для здійснення ДУА всі члени родини, що проживають в приватному (індивідуальному) будинку, виходять до воріт (хвіртки), розташовуються з вуличною боку і спільно вимовляють ДУА (молитву). Для здійснення ДУА всі члени сім'ї (сімей), що проживає (ють) в багатоповерховому будинку, збираються у дворі багатоповерхового будинку і спільно промовляють ДУА (молитву)", - написав він.

"Після скоєння ДУА співвітчизники спрямовуються до встановлених за їх місцем проживання пам'ятників або Хатира-таш (пам'ятні камені), де виголошують молитви. Там же покладаються квіти", - додав Чубаров.

Він закликав, кримських татарів, які проживають в місті Сімферополі, прийти до пам'ятного каменя, встановленого у сквері біля залізничного вокзалу.

Як відомо, Міжнародний суд ООН погодився на запровадження запобіжних заходів за позовом "Україна проти РФ" для захисту національних меншин в Криму.

Росія відмовилася виконувати рішення суду.

Українська правда

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Теми: МеджлісКрим
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