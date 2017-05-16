Боевики заняли серую зону вблизи Донецка

Пророссийские боевики частично заняли вблизи Донецка серую зону.



Об этом во вторник сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.



"Недавно наши десантники сорвали очередную их попытку продвинуться вперед: оккупанты частично заняли новые позиции в серой зоне вблизи населенного пункта Пески, недалеко временно оккупированного украинского Донецка", - говорится в сообщении.



"Боевики сначала открыли огонь из всего стрелкового оружия. Далее начала работать вражеская артиллерия, под прикрытием которой террористы пошли в наступление. Наши десантники были готовы к этому и открыли огонь из стрелкового оружия и гранатометов. Войдя в серую зону враждебные подразделения почувствовали сильное сопротивление и остановились – очередная захватническая атака была приостановлена", - сообщили в штабе.



В штабе уточнили, что противник постоянно использует для разведки беспилотными, а в ночное время бдительность десантников проверяют диверсионно-разведывательные группы.

Также командир подразделения десантников с позывным "Фанат" рассказал, что сейчас боевики активно проводят инженерные работы и обустраивают свои позиции.



Как известно, утром 16 мая в штабе АТО сообщили о 37 обстрелов со стороны боевиков.

Украинская правда