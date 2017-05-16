В Украине будет несколько погожих дней, а к выходным надвинутся дожди
17 мая в Украине будет преимущественно сухо и умеренно тепло, только на востоке дожди.
Такой прогноз обнародовал Украинский гидрометцентр.
На западе и юге в среду воздух прогреется больше, максимум до 21 градуса.
В четверг, 18 мая, на западе и в центре станет теплее, а на востоке температура еще немного упадет, дожди распространятся на северные области.
19 мая дожди с грозами окутают и южные области.
В субботу ливня прогнозируют уже и в центральных областях.
В воскресенье, 21 мая, дожди прогнозируют всем областям Украины, на юге сильнее, на западе – грозовые. При этом будет довольно тепло (теплее всего – на западе, прохладнее – на юге).
В Киеве и области будет все более теплеть, но ясную погоду прогнозируют только до выходных, а потом – дожди.
Алена Рощенко, УП
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