В Украине будет несколько погожих дней, а к выходным надвинутся дожди

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Вторник, 16 мая 2017, 16:47

17 мая в Украине будет преимущественно сухо и умеренно тепло, только на востоке дожди.

Такой прогноз обнародовал Украинский гидрометцентр.

На западе и юге в среду воздух прогреется больше, максимум до 21 градуса.

Погода 17 мая
Погода 17 мая

В четверг, 18 мая, на западе и в центре станет теплее, а на востоке температура еще немного упадет, дожди распространятся на северные области.

Прогноз на 18 мая
Прогноз на 18 мая

19 мая дожди с грозами окутают и южные области.

Погода 19 мая
Погода 19 мая

В субботу ливня прогнозируют уже и в центральных областях.

Прогноз на 20 мая
Прогноз на 20 мая

В воскресенье, 21 мая, дожди прогнозируют всем областям Украины, на юге сильнее, на западе – грозовые. При этом будет довольно тепло (теплее всего – на западе, прохладнее – на юге).

Предварительный прогноз на 21 мая
Предварительный прогноз на 21 мая

В Киеве и области будет все более теплеть, но ясную погоду прогнозируют только до выходных, а потом – дожди.

Погода в Киеве
Погода в Киеве

Алена Рощенко, УП

Темы: погода
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