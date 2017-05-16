В Госдуме назвали запрет георгиевских лент "официальной фашизацией"

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая считает, что запрет георгиевской ленточки в Украине означает официальную фашизацию страны.

Об этом она сказала, комментируя решение Верховной Рады, пишет ТАСС.

"Запрет георгиевской ленты на государственном уровне означает официальную фашизацию, так как главная цель, которую преследует и решает нынешняя украинская власть таким аморальным способом, - это узаконить действия неонацистов и националистов по осквернению исторической памяти и отрицанию итогов Второй мировой войны, подтвержденных Нюрнбергским трибуналом", - приводит слова Яровой ее пресс-служба.

По ее мнению, безразличие Европы по отношению к "возведенному в закон беззаконию и гражданскому бесправию все более девальвирует европейскую безопасность".

16 мая Верховная Рада поддержала законопроект о запрете изготовления и пропаганды георгиевской ленты в Украине.

Перед этим спикер Андрей Парубий заявил, что "сегодня идет война и георгиевская лента стала символом оккупационной войны Российской Федерации против Украины".