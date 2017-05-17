Россия наращивает вложения в облигации США

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Среда, 17 мая 2017, 03:20

За март 2017 года Россия увеличила вложения в гособлигации США на 13,5 млрд долларов, обойдя по объему инвестиций в ценные бумаги США Германию.

Об этом, ссылаясь на министерство финансов США, пишет DW.com.

Россия за март текущего года увеличила вложения в государственные облигации США на 13,5 млрд долларов, их общий объем достиг 99,8 млрд долларов.

Данные по России за март резко контрастируют с данными за предыдущие месяцы. Так в декабре, январе и феврале российские инвестиции увеличивались всего по 100 млн долларов в месяц.

С июля по ноябрь 2016 года вложения России в американские ценные бумаги, наоборот, сокращались: в июле их объем сократился на 2,7 млрд, в августе - на 700 млн, в сентябре - на 11 млрд, а в октябре - на 1,9 млрд долларов, снизившись до общей суммы в 74,6 млрд долларов. 

По объему инвестиций в гособлигации США Россия в марте 2017 года опередила Германию на 22,7 млрд долларов.

Лидирующие позиции по вложениям в американские ценные бумаги занимает Япония (1118,5 млрд) и Китай - (1087,6 млрд долларов). Первую тройку замыкает Ирландия с инвестициями в объеме 315,1 млрд долларов.

Темы: Росcия США инвестиции
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