Трамп и Эрдоган не договорились, кого на Ближнем Востоке считать террористами

315 просмотров
0
Среда, 17 мая 2017, 05:46

Несмотря на взаимные заверения в намерении налаживать экономические отношения и сотрудничать в борьбе с террористами, ключевые разногласия между Анкарой и Вашингтоном сохраняются.

Об этом по итогам встречи президентов США и Турции, пишет DW.com.

На совместной пресс-конференции лидеры двух стран сконцентрировались, в первую очередь, на вопросах борьбы с терроризмом. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон будет и дальше поддерживать Анкару в борьбе с такими террористическими группировками, как "Исламское государство" и Рабочая партия Курдистана, которую признали террористической как в Турции, так и в США и Евросоюзе.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, в свою очередь, подтвердил, что террористическим организациям нет места в будущем "нашего региона", однако упомянул в этом контексте также курдскую партию "Демократический союз" и ее вооруженное крыло - Отряды народной самообороны.

По его словам, взаимодействие с этими организациями как с партнерами "абсолютно неприемлемо" и было бы нарушением уже достигнутых договоренностей. Эрдоган также упомянул об ожиданиях Анкары в связи с последователями проповедника Фетхуллаха Гюлена, который живет в США и которого Турция считает организатором попытки госпереворота в июле 2016 года.

Лидеры двух стран не стали отвечать на вопросы журналистов, удалившись сразу после того, как каждый из них сделал свое заявление. Таким образом, несмотря на взаимные заверения в намерении налаживать экономические отношения и сотрудничать в борьбе с террористами, ключевые разногласия между Анкарой и Вашингтоном сохраняются.

На  минувшей неделе Трамп подписал план вооружения сирийских курдов, которых США считает важным союзником в борьбе против ИГИЛ, несмотря на несогласие Турции.

Турция, в свою очередь, проводит военные операции в Сирии и Ираке против курдских отрядов, пытаясь помешать возникновению на своей границе нового государства - Западного Курдистана.

Темы: Турция США Сирия терроризм
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
В Турции автобус с туристами попал в ДТП, погибли 20 человек 13 мая 2017, 15:05
Лоукостер Pegasus будет летать из Киева в Анкару ежедневно 9 мая 2017, 16:16
"Газпром" начал строительство "Турецкого потока" в обход Украины 8 мая 2017, 09:22
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
За заместительницу Кернеса внесли залог 30 млн гривен
АП: Сайт президента пытаются "положить"
Геращенко утверждает, что с адреса лидера "ДемАльянса" могли работать хакеры
Браун снова будет бороться за должность аудитора НАБУ
Все новости
Интервью

Михаил Козырев о Евровидении, провальном интервью и "Дожде"

Новая жизнь

Как пара покинула столицу и получает удовольствие от жизни в деревне