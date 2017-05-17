Трамп і Ердоган не домовилися, кого на Близькому Сході вважати терористами

312 переглядів
0
Середа, 17 травня 2017, 05:46

Незважаючи на взаємні запевнення у намірі налагоджувати економічні відносини і співпрацювати у боротьбі з терористами, ключові розбіжності між Анкарою і Вашингтоном зберігаються.

Про це за підсумками зустрічі президентів США і Туреччини, пише DW.com.

На спільній прес-конференції лідери двох країн сконцентрувалися, в першу чергу, на питаннях боротьби з тероризмом. Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон буде і далі підтримувати Анкару в боротьбі з такими терористичними угрупованнями, як "Ісламська держава" і Робоча партія Курдистану, яку визнали терористичною як в Туреччині, так і в США і Євросоюзі.

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган, в свою чергу, підтвердив, що терористичним організаціям немає місця в майбутньому "нашого регіону", проте згадав в цьому контексті також курдську партію "Демократичний союз" і її збройне крило - Загони народної самооборони.

За його словами, взаємодія з цими організаціями як з партнерами "абсолютно неприйнятна" і була б порушенням вже досягнутих домовленостей. Ердоган також згадав про очікування Анкари у зв'язку з послідовниками проповідника Фетхуллаха Ґюлена, який живе в США і якого Туреччина вважає організатором спроби держперевороту в липні 2016 року.

Лідери двох країн не стали відповідати на запитання журналістів і пішли відразу після того, як кожен з них зробив свою заяву. Таким чином, незважаючи на взаємні запевнення у намірі налагоджувати економічні відносини і співпрацювати у боротьбі з терористами, ключові розбіжності між Анкарою і Вашингтоном зберігаються.

На минулому тижні Трамп підписав план озброєння сирійських курдів, яких США вважає важливим союзником у боротьбі проти ІДІЛ, незважаючи на незгоду Туреччини.

Туреччина, у свою чергу, проводить військові операції в Сирії та Іраку проти курдських загонів, намагаючись перешкодити виникненню на своєму кордоні нової держави - Західного Курдистану.

Теми: Туреччина США Сирія тероризм
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
У Туреччині в ДТП потрапив автобус з туристами, загинули 20 людей 13 травня 2017, 15:05
Лоукостер Pegasus буде літати з Києва до Анкари щоденно 9 травня 2017, 16:16
"Газпром" почав будівництво "Турецького потоку" в обхід України 8 травня 2017, 09:22
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
За заступницю Кернеса внесли заставу 30 млн гривень
АП: Сайт президента намагаються "покласти"
Геращенко каже, що з адреси лідера "ДемАльянсу" могли працювати хакери
Браун знову змагатиметься за посаду аудитора НАБУ
Усі новини
Інтерв'ю

Михайло Козирєв про Євробачення, провальне інтерв'ю та "Дождь"

Соцмережі

11 речей, які варто негайно видалити із Facebook