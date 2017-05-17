СМИ сообщают об операции на сердце Леониду Кравчуку

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Среда, 17 мая 2017, 09:36

СМИ сообщают, что первому президенту страны Леониду Кравчуку сделали тяжелую операцию на сердце.

Об этом пишет интернет-издание Гордон, со ссылкой на собственный источник.

Согласно сообщению, операцию сделали во вторник, 16 мая.

"При поступлении было предынфарктное состояние. Открыли три коронарные артерии. Сейчас все хорошо, он уже в палате", - отметил собеседник.

Также он сказал, что оперировали первого главу государства в Институте сердца МОЗ Украины в Киеве.

В Институте сердца "Украинской правде" отказались комментировать эту информацию.

"Это точно без комментариев и не по телефону однозначно", - сказали в институте.

Темы: Кравчук
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