ЗМІ повідомляють про операцію на серці Леоніду Кравчуку

62 перегляди
0
Середа, 17 травня 2017, 09:36

ЗМІ повідомляють, що першому президенту країни Леоніду Кравчуку зробили важку операцію на серці.

Про це пише інтернет-видання Гордон, з посиланням на власне джерело.

Згідно з повідомленням, операцію зробили у вівторок,16 травня.

"При надходженні був передінфарктний стан. Відкрили три коронарні артерії. Зараз все добре, він вже в палаті", - зазначив співрозмовник.

Також він сказав, що оперували першого главу держави в Інституті серця МОЗ України в Києві.

В Інституті серця "Українській правді" відмовились коментувати цю інформацію.

"Це точно без коментарів і не по телефону однозначно", - сказали в інституті.

Українська правда

Теми: Кравчук
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Кравчук ратує за переговори Порошенка й Путіна без посередників 31 серпня 2016, 08:36
Кравчук не вірить, що РФ може почати масштабне вторгнення в Україну 23 серпня 2016, 23:10
Кравчук: Мінські домовленості вичерпали себе 23 серпня 2016, 22:05
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Околиці Авдіївки знову обстріляли. Пошкоджено будинки
Хроніка 17 травня. Януковича атакує вінок, а Томенко розмірковує про жадібність Порошенка
АТО: 43 обстріли, міна бойовиків знову влучила у житловий квартал Авдіївки
За заступницю Кернеса внесли заставу 30 млн гривень
Усі новини
Інтерв'ю

Михайло Козирєв про Євробачення, провальне інтерв'ю та "Дождь"

Здоров'я

Чому шкідливо гуглити симптоми своїх дітей