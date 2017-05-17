Джелял: Выход на улицу 18 мая оккупанты могут расценить как митинг

Любое появление в публичном месте 18 мая крымскотатарских активистов Ильми Умерова, Наримана Джелялова и Леммара Юнусова российские силовики могут расценить как организацию несанкционированного массового мероприятия.

Об этом сам Джелялов заявил после получения предостережения от российской прокуратуры аннексированного Крыма, сообщают "Крым.Реалии".

"Ситуация из года в год одна и та же. Как нам удалось выяснить, любое наше нахождение завтра (в День память жертв депортации крымскотатарского народа) среди людей может быть расценено представителями силовых структур как участие или организация массового мероприятия с соответствующими последствиями для нас лично", – сказал активист.

Джелялов также сообщает, что сотрудники Симферопольской районной прокуратуры грозят задержанием Шевкет Кайбуллаеву.

"Ему объявили, что некий Иванов написал на него жалобу о том, что он планирует организацию несанкционированных публичных мероприятий. На требование показать эту жалобу ему от венчают отказом со ссылкой на некий закон. На требование ознакомить его с этим законом также звучит отказ", – пишет активтист в Facebook.

Как известно, председатель Меджлиса крымскотатарского народа, депутат от "БПП" Рефат Чубаров призвал крымских татар, проживающих в аннексированном Крыму, 18 мая выйти на молитву по жертвам геноцида крымскотатарского народа.