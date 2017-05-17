Порошенко: Запрет в Интернете пересмотрим после окончания агрессии РФ

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Среда, 17 мая 2017, 16:10

Президент Петр Порошенко заявил, что санкции в отношении России, в частности их последнее расширение, могут быть пересмотрены после выхода российских войск с территории Украины.

Об этом он сказал во время брифинг в Страсбурге.

"Я могу отметить, что сразу после прекращения российской агрессии против Украины, сразу, когда последний российский солдат покинет суверенную, независимую территорию Украины, мы будем готовы к пересмотру этого решения", - сказал Порошенко.

Он сказал, что дискуссия в обществе также была, когда в Украине запретили трансляцию российских каналов.

"Но время доказало, что мы все делаем правильно. И сейчас нельзя отличать кибер-безопасность и вмешательства России, демократические процессы по всему миру и пропагандистские усилия, которые РФ осуществляет, используя российские социальные сети", - сказал Порошенко.

Как известно, 16 мая 2017 президент Петр Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО об обновлении списка санкций против ряда российских компаний, среди которых "Аэрофлот", соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники", компания "Яндекс" и другие.

Больше о новых санкциях читайте здесь: Новый фронт или путь к цензуре: зачем Порошенко блокирует российские соцсети

Украинская правда

Темы: Порошенко санкции
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