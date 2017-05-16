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Порошенко ввів санкції проти Яндекса, Вконтакте, Одноклассников та інших

Вівторок, 16 травня 2017, 10:45
Порошенко ввів санкції проти Яндекса, Вконтакте, Одноклассников та інших

Президент Петро Порошенко підписав указ, яким ввів в дію рішення РНБО про оновлення списку санкцій проти низки російських компаній, серед яких "Аерофлот", соцмережі "Вконтакте" і "Одноклассники", компанія "Яндекс" тощо.

Цей указ розміщено на сайті президента.

"Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю1. Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28 квітня 2017 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" (додається)", - сказано у ньому.

Рішення РНБО передбачає введення санкцій проти низки фізичних та юридичних осіб. Зокрема, проти ТОВ "Яндекс" (Общество с ограниченой ответственностью "Яндекс"), популярних російських соцмереж ВконтактеОдноклассники, поштовий сервіс Mail.ru.

Згідно з рішенням, інтернет-провайдери мають заборонити доступ до низки ресурсів/сервісів Яндекса, серед яких карти Яндекса yandex.ua/maps та інші сервіси як російського, так і українського Яндексу.

Також серед російських компаній, які підпали під санкції, "Лабаторія Касперського", "Доктор Веб", "Аерофлот", "1С" та низка російських авіакомпаній та підприємств, телекомпанія "НТВ", "Алмаз-Антей",  "Газпром Банк".

З повним списком юридичних осіб, що підпали під санкції, можна ознайомитися тут.

Серед фізичних осіб, які доповнили список санкційних, так звані "міністри" та інші члени організацій бойовиків "ЛНР" та "ДНР", багато кримчан, а також російських військових та чиновників. Серед них постійний представник президента РФ  у Сибірському окрузі, колишній "губернатор м. Севастополя" (до 28 липня 2016 р.) Сергій Мєняйло, депутат Держдуми Олена Мізуліна.

Повний список осіб можна подивитися тут.

Українська правда

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Теми: санкціїінтернетРосія
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