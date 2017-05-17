В ИнАУ говорят, что санкции сделают дороже интернет, в Укртелекоме не согласны

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Среда, 17 мая 2017, 17:26

В Интернет-ассоциации Украины заявляют, что блокирование российских интернет-ресурсов в Украине может привести к росту тарифов и уменьшению скорости сети.

Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на представителя ИнАУ Максима Тульєва.

По его словам, на сегодня в Украине свои услуги предоставляют около 6 тысяч интернет-провайдеров и операторов, которые потратят около 1 млрд долларов на установку оборудования для блокировки запрещенных российских сайтов. Эти работы продлятся минимум год.

По его словам, эти расходы заложат в стоимость тарифных планов. В частности, в России, рассказывает Тульев, после таких новшеств услуги операторов выросли вдвое.

В Интернет-ассоциации также отмечают, что из-за установки более сложных маршрутизаторов и систем анализа трафика, необходимых для блокирования определенных веб-ресурсов, может уменьшиться скорость сети. Сейчас по скорости интернета Украина занимает 8-е место в мире.

В то же время директор по корпоративным коммуникациям "Укртелекома" Михаил Шуранов выразил сомнение, что в условиях высокой конкуренции кому-то удастся повысить цены на интернет. В комментарии "Украинским новостям" он сказал, что стоимость услуги широкополосного доступа в интернет в крупных городах формируется в условиях острой ценовой конкуренции, ведь если в одном парадном есть выбор из 5 операторов - вряд ли можно говорить об эффективном повышении цен на услуги.

По словам Шуранова, сам "Укртелеком" не намерена повышать тарифы в связи с выполнением требований о запрете предоставления услуг доступа к российских сайтов, попавших под санкции.

Как сообщалось, 15 мая президент Петр Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО о расширении санкций против ряда российских компаний, среди которых "Аэрофлот", соцсети "Вконтакте" и "Одноклассники", компания "Яндекс" и другие.

Больше о новых санкциях читайте здесь: Новый фронт или путь к цензуре: зачем Порошенко блокирует российские соцсети

Темы: интернет Укртелеком санкции соцсети
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