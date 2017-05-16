Порошенко ввел санкции против Яндекса, Вконтакте, Одноклассников и прочих

Президент Петр Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО об обновлении списка санкций против ряда российских компаний, среди которых "Аэрофлот", соцсети "Вконтакте" и "Одноклассники", компания "Яндекс" и другие.

Этот указ размещен на сайте президента.

"Согласно статье 107 Конституции Украины постановляю: 1. Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 28 апреля 2017 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) "(прилагается)", - сказано в нем.

Решение СНБО предусматривает введение санкций против ряда физических и юридических лиц. В частности, против ООО "Яндекс", популярных российских соцсетей "Вконтакте", "Одноклассники", а также почтовый сервис Mail.ru.

Согласно решению, интернет-провайдеры должны запретить доступ к ряду ресурсов/сервисов Яндекса, среди которых карты Яндекса yandex.ua/maps и другие сервисы как российского, так и украинского Яндекса.

Также среди российских компаний, которые попали под санкции, "Лабатория Касперского", "Доктор Веб", "Аэрофлот", ТОВ "1 С" ряд российских авиакомпаний и предприятий, телекомпания "НТВ", "Алмаз-Антей", "Газпром Банк".

С полным списком юридических лиц, попавших под санкции, можна ознакомиться здесь.

Среди физических лиц, пополнивших список санкционных, так называемые "министры" и другие члены организаций боевиков "ЛНР" и "ДНР", многие крымчане, а также российские военных и чиновники. Среди них постоянный представитель президента РФ в Сибирском округе, бывший "губернатор Севастополя" (до 28 июля 2016) Сергей Меняйло, депутат Госдумы Елена Мизулина и другие.

Полный список можно посмотреть здесь.

Украинская правда