Янукович не выйдет на связь с судом Киева в четверг

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Среда, 17 мая 2017, 20:42

Обращение Оболонского районного суда Киева в Ростовский областной суд для оказания помощи в организации видеосвязи с бывшим президентом Украины Виктором Януковичем не поступало.

Об этом сообщили в среду агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе облсуда.

"Обращения украинского суда не было, соответственно, в четверг видеосвязь организована не будет", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что Ростовский областной суд готов к организации видеосвязи с Оболонским районным судом Киева для обеспечения участия экс-президента Украины Януковича в предварительном заседании 18 мая по делу о государственной измене после поступления соответствующего запроса из украинского суда в порядке, установленном Европейской конвенцией о правовой помощи по уголовным делам.

Соответствующий ответ поступил от Ростовского облсуда на запрос адвокатов об организации участия Януковича в подготовительном заседании в формате видеоконференции по международной процедуре.

Защита Януковича настаивает на необходимости организации видеоконференции в порядке международной правовой помощи, поскольку только так можно обеспечить соблюдение статьи 86 Уголовного процессуального кодекса Украины (допустимость доказательств).

Кроме того, адвокаты указывают, что только официальное лицо суда по месту нахождения Януковича может быть уполномочено Оболонским судом на вручение экс-президенту, под его роспись, памятки о его процессуальных правах и проверку его личности на основании паспорта.

Адвокаты считают, что предложенный Оболонским судом способ проведения видеоконференции не предусмотрен действующим УПК Украины.

Как сообщалось, ранее Оболонский районный суд разрешил Виктору Януковичу участвовать в заседании суда путем видеоконференции и перенес заседание на 18 мая.

Темы: Янукович суд
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