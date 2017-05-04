Суд по делу Януковича перенесли на 18 мая

Оболонский районный суд разрешил Виктору Януковичу участвовать в заседании суда путем видеоконференции.

Такое решение принял в четверг председательствующий судья Владислав Девятко.

"Предоставить стороне защиты возможность на участие в судебном заседании Виктора Януковича путем видеотрансляции", - отметил он. Таким образом суд частично удовлетворил ходатайство защиты экс-президента.

Защита настаивала на том, что Януковичу до сих пор не сообщено о вызове в суд. "Защита просит сделать вызов так, как это предусмотрено законодательством. Пока он не уведомлен об этом суде", - отметил адвокат.

В свою очередь прокуроры отметили, что в связи с изменениями в УПК суд имеет право вызвать обвиняемого через "Урядовий курьер" и другие СМИ в случае, если обвиняемый скрывается.

После объявления такого решения суд перенес подготовительное заседание по делу в отношении экс-президента Виктора Януковича на 18 мая 10 час.

Роман Кравец, Татьяна Кусок, УП