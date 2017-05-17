На Киевщине двух полицейских задержали за взяточничество

Оперуполномоченного Обуховского отдела полиции и начальника следственного отдела подчиненного отделения полиции задержали за взяточничество.

Об этом сообщила пресс-служба ГПУ.

Согласно информации, в течение апреля-мая 2017 оперуполномоченный вымогал у женщины неправомерную выгоду за то, что ее мужа не будут привлекать к уголовной ответственности и не будут избирать меру пресечения.

На это требование она дважды передала через посредников (работника СТО и администратора гостиничного комплекса) неправомерную выгоду по 20 тыс грн.

"Несмотря на попытки полицейских избежать ответственности путем привлечения различных посредников, преступные действия последних были уличены и они задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины", - отметили в прокуратуре.

Сейчас готовится письменное уведомление о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины, избрание меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранение полицейских от должностей.



Украинская правда