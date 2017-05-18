В Харькове напали на акцию ЛГБТ-сообщества, есть пострадавшие
17 мая в Харькове неизвестные напали на участников акции ЛГБТ-сообщества.
Об этом сообщает пресс-служба Харьковской полиции.
"У Дворца бракосочетания собрались представители ЛГБТ-сообщества для проведения акции. Она была заявлена заранее. В 18:00 группа лиц - около 30 граждан, которые прятали свои лица, пыталась помешать проведению акции, нецензурно выражались и угрожали ее участникам", - говорится в сообщении.
Патрульные полицейские, охранявшие порядок, предупредили радикалов о недопустимости таких действий. Силовики также пообещали применить в отношении нарушителей соответствующие меры реагирования.
"Это молодых людей не остановило и они начали бросать в участников мероприятия и патрульных яйца и зеленку. Патрульные пытались урегулировать ситуацию. Вследствие потасовки двое полицейских пострадали", - отметили в полиции.
Правоохранители были доставлены в больницу. Предварительно у них диагностировали ушибы теменной области головы. Сейчас состояние их здоровья оценивается как удовлетворительное.
Четырех участников конфликта доставили в отдел полиции, их личности устанавливаются.
Факт события внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) УК Украины.
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