В США назначили советника по расследованию вмешательства РФ в выборы

Министерство юстиции США назначило бывшего директора ФБР Роберта Мюллера специальным советником по расследованию возможного вмешательства России в президентские выборы в 2016 году.

Об этом сообщает The Washington Post.



Газета пишет, что это означает уступку администрации Трампа демократам, которые требовали проведения расследования независимо от министерства юстиции.

Как заявил заместитель генпрокурора Род Розенштейн, "общественный интерес требует, чтобы я проводил это расследование под руководством человека, который проявляет определенную степень независимости".

Он также заявил, что Мюллер согласился уйти из своей частной юридической фирмы, чтобы избежать конфликта интересов.

Роберт Мюллер занимал должность директора ФБР с 2001 по 2013 года.

Напомним, недавно президент США Дональд Трамп уволил главу Федерального бюро расследованийДжеймса Коми, назначенного на должность еще во времена администрации Барака Обамы.

Демократы, а также некоторые другие американские чиновники заявили, что увольнение связано с расследованием ФБР о возможном вмешательстве РФ в выборы в США. Трамп это отрицает.