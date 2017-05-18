У США призначили радника з розслідування втручання РФ у вибори

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Четвер, 18 травня 2017, 01:45

Міністерство юстиції США призначило колишнього директора ФБР Роберта Мюллера спеціальним радником з розслідування можливого втручання Росії в президентські вибори в 2016 році.

Про це повідомляє The Washington Post.

Газета пише, що це означає поступку адміністрації Трампа демократам, які вимагали проведення розслідування незалежно від міністерства юстиції.

Як заявив заступник генпрокурора Рід Розенштейн, "суспільний інтерес вимагає, щоб я проводив це розслідування під керівництвом людини, яка проявляє певну ступінь незалежності".

Він також заявив, що Мюллер погодився піти зі своєї приватної юридичної фірми, щоб уникнути конфлікту інтересів.

Роберт Мюллер займав посаду директора ФБР з 2001 по 2013 роки.

Нагадаємо, нещодавно президент США Дональд Трамп звільнив главу Федерального бюро розслідувань Джеймса Комі, призначеного на посаду ще за часів адміністрації Барака Обами.

Демократи, а також деякі інші американські чиновники заявили, що звільнення пов'язане з розслідуванням ФБР про можливе втручання РФ у вибори в США. Трамп це заперечує.

Теми: США
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