Суд решил, что не нужно обращаться к России для видео с Януковичем
Оболонский райсуд Киева отказался обращаться о международной правовой помощи в минюст России и Ростовский облсуд в отношении официального видеовключения Виктора Януковича.
Такое решение принял в четверг, 18 мая, судья Владислав Девятко.
"Суд принял ходатайство о международной правовой помощи и обращении к минюсту РФ и Ростовскому областному суду отказать. Суд предоставил Януковичу право участвовать путем видеоконференции не только через скайп. Виктор Янукович мог выйти по любой видеоконференцсвязи", - отметил он.
Адвокаты Януковича апеллировали, что во время видеосвязи кто-то должен установить личность экс-президента и нужно услішать его пояснения. "Мы должны слышать его мнение, его объяснения в подготовительном заседании. Он должен высказать мнение относительно ходатайств о вызовах свидетелей", - сказал адвокат Виталий Сердюк.
В то же время прокуратура возражала по ходатайству защиты. "Защитниками идет манипуляция относительно участия или неучастия своего подзащитного", - отметил прокурор Руслан Кравченко.
Председательствующий судья Девятко также отметил, что никаких объяснений и допроса Януковича в подготовительном заседании не предусмотрено. Он назвал такие требования спекуляцией.
"Дача объяснений и доказательств Януковичем в подготовительном судебном заседании не предусмотрена", - отметил судья.
Как сообщалось, ранее районный суд разрешил Виктору Януковичу участвовать в заседании суда путем видеоконференции и перенес заседание на 18 мая.
Однако Ростовский суд заявил, что должен получить обращение от Оболонского суда для того, чтобы организовать видеосвязь.
Роман Кравец, УП
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