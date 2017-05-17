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Ростовський облсуд виставив умову для включення Януковича по відео

Середа, 17 травня 2017, 16:48

Ростовський обласний суд готовий забезпечити відеозв’язок з Оболонським райнонним судом для екс-президента Віктора Януковича за умови надходження відповідного звернення Оболонського районного суду про надання міжнародної правової допомоги.

Про це "Українській правді" повідомили в пресс-службі адвокатського об’єднання Aver Lex.

Відеозв’язок забезпечать у порядку, встановленому Європейською Конвенцією про правову допомогу в кримінальних справах. Таку відповідь адвокатське об’єднання отримало на свій запит про організацію участі Віктора Януковича в Оболонському суді.

"За умови надходження до Ростовського обласного суду відповідного звернення Оболонського районного суду про надання міжнародної правової допомоги, воно буде розглянуто в установленому порядку", - зазначив у своїй відповіді заступник голови Ростовського обласного суду В.І. Носов.

Як повідомлялося, раніше Оболонський районний суд дозволив Віктору Януковичу брати участь у засіданні суду шляхом відеоконференції та переніс засідання на 18 травня.

В ГПУ заявили, що екс-президенту Віктору Януковичу не потрібно чекати на запрошення від російського суду Ростовської області для участі у судовому засіданні Оболонського районного суду Києва 18 травня.

Українська правда

Теми: Янукович
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